خلال شهرين على التوالي .. انخفاض معدلات التضخم بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، استمرار تراجع معدلات التضخم في العراق للشهر الثاني على التوالي، إذ سجّل معدل التضخم الشهري لشهر تموز الماضي انخفاضًا بنسبة (0.1%) مقارنة بشهر حزيران الذي شهد هو الآخر انخفاضًا بلغ (1.2%).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم، إن معدل التضخم السنوي انخفض في شهر تموز 2024 بنسبة (1.2%) مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، مرجعًا هذا التراجع إلى انخفاض أسعار عدد من الأقسام التي تضم (333) سلعة وخدمة، وتشكل نحو (88%) من إنفاق الفرد على السلع والخدمات.

وأوضح أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجلت انخفاضًا بنسبة (1%)، نتيجة تراجع مجموعة الأغذية بنسبة (1.1%)، ولاسيما أسعار الأسماك (4.1%) والخضروات (2.9%)والفواكه (1.8%)ومنتجات الألبان والبيض (0.7%).

وأضاف أن أربعة أقسام أخرى شهدت تراجعًا في أسعارها خلال تموز، هي:

• قسم الاتصالات (0.1%)

• قسم الترفيه والثقافة (0.7%)

• قسم السلع والخدمات المتنوعة (0.3%).

• قسم التجهيزات والمعدات المنزلية (0.1%).

في المقابل، ارتفعت أسعار ستة أقسام بنسب طفيفة، إذ سجّل قسم السكن ارتفاعًا بنسبة (0.8%)، فيما ارتفع قسما الصحة والنقل بنسبة (0.3%) لكل منهما، وقسم التبغ بنسبة (0.5%)، كما ارتفع قسما الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق بنسبة (0.1%)، بينما حافظ قسم التعليم على استقراره دون تغيير.

أما فيما يخص التضخم الأساس – الذي يتم احتسابه باستبعاد السلع ذات الأسعار الأكثر تذبذبًا مثل الخضروات والفواكه والنفط وغاز الطبخ – فقد أشار الهنداوي إلى أنه انخفض بنسبة (0.8%) خلال تموز الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.