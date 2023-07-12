خلال شهرين.. العراق يصدر 556 ألف برميل نفط إلى الأردن

شفق نيوز / بلغت واردات الأردن، من النفط العراقي، أكثر من 556 ألف برميل، خلال الشهرين الماضيين.

وأوضحت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "واردات الأردن للنفط العراقي خلال الشهرين الماضيين (أيار وحزيران) بلغت 556.419 الف برميل، بمعدل بلغ 9121 ألف برميل يومياً".

وأضافت أن "مجموع الإيرادات المتأتية من هذه الصادرات، بلغت 32.88 مليون دولار"، مبيناً أن "معدل السعر النفط المصدر إلى الأردن بلغ 59.125 دولاراً".

وأقر مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وأكد أن التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب لتعود من جديد في شهر أيلول الماضي 2022.

يشار إلى أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضية، بمعدل 10 آلاف برميل يومياً تقريباً.