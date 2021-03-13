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خلال شباط.. العراق ثاني أكثر البلدان إنتاجا للنفط بعد نيجيريا في أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-13T06:02:19+0000
خلال شباط.. العراق ثاني أكثر البلدان إنتاجا للنفط بعد نيجيريا في أوبك

شفق نيوز / أعلنت منظمة أوبك، يوم السبت، أن العراق تبوأ المرتبة الثانية، بين أكثر الدول الأعضاء التي قامت برفع إنتاجها النفطي في المنظمة، خلال شهر شباط الماضي.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري، أن "إنتاج الدول الـ 13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، انخفض في شباط الماضي، حيث بلغ في المتوسط 24.848 مليون برميل يوميا، بانخفاض بلغ 647 ألف برميل يوميا عن مستويات شهر كانون الثاني 2021 الذي بلغ 25.496 مليون برميل يوميا".

ووفقا لتقرير أوبك، رفعت 9 دول إنتاجها خلال الشهر الماضي بأرقام متفاوتة أبرزها نيجيريا، التي زادت إنتاجها بنحو 161 ألف برميل يوميا إلى 1.488 مليون برميل يوميا، يليها العراق بواقع 59 ألف برميل يوميا ليصل الانتاج الى 3.898 ملايين برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى أن "إيران رفعت إنتاجها هي الاخرى بنحو 35 ألف برميل يوميا، بينما زادت كل من فنزويلا وليبيا إنتاجهما بنحو 33 ألف برميل يوميا، ثم الكويت 8 آلاف برميل يوميا، والجزائر والغابون بنحو 7 آلاف يوميا لكل منهما والكونغو بنحو 3 الاف برميل يوميا".

في المقابل، خفضت 4 دول إنتاجها في مقدمتها السعودية بنحو 930 ألف برميل يوميا، ثم انغولا 50 ألف برميل يوميا، غينيا الاستوائية بنحو 13 ألف برميل، الامارات ألف برميل يوميا.

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