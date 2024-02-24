خلال أسبوع.. 951 مليون دولار غادرت مبيعات المركزي إلى خارج العراق

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من مليار دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة أيام التي فتح بها المزاد، ملياراً و62 مليوناً و587 ألفاً و198 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 212 مليوناً و517 ألفاً و439 دولاراً منخفضة عمّا سُجل الأسبوع الماضي، والذي بلغ ملياراً و87 مليوناً و575 ألفاً و84 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار، سجلت يوم الخميس الماضي، وبلغت فيه 217 مليوناً و488 ألفاً و77 دولاراً، فيما سجل يوم الثلاثاء، أقل مبيعات بلغت فيه 207 ملايين و430 ألفاً و98 دولاراً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 951 مليوناً و667 ألفاً و189 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 88% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 110 ملايين و920 ألف دولاراً.

وأوضح أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، بينما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.