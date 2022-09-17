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خلال أسبوع .. أكثر من مليار و200 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-17T08:18:18+0000
خلال أسبوع .. أكثر من مليار و200 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 1 مليار و 206 ملايين و756 الفا و 238 دولارا بمعدل يومي بلغ 241 مليونا و351 الفا و247 دولارا، مرتفعا بمقدار 4.92% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 251 مليونا و665 الفا و764 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الخميس والتي بلغت فيها المبيعات 229 مليونا و773 الفا و50 دولارا.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

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