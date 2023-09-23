خلال أسبوع .. أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد ملياراً و10 ملايين و 484 الفا و 84 دولارا، بمعدل يومي بلغ 202 مليون و96 الفاً و816 دولاراً، مرتفعا عن الأسبوع الماضي بنسبة 3%, الذي بلغت فيه المبيعات 197 مليونا و677 الفا و718 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات الدولار ليوم الاثنين حيث بلغت فيه 219 مليونا و 107 آلاف و 561 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت فيه 197 مليونا و 154 الفا و228 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 951 مليونا و728 الفا و800 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 83,91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 153 مليونا 116 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.