خلال أسبوع.. أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي الذي فتح بها المزاد أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 387 مليونا و 237 الفا و 049 دولارا، بمعدل يومي بلغ 277 مليونا و 447 مليونا و 410 دولارات، مرتفعا عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و91 مليونا و 173 مليونا و 642 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار هي في يوم الثلاثاء حيث بلغت 283 مليونا و 69 الفا و 68 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 274 مليونا و 637 الفا و 912 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 345 مليونا و 937 الفا و 49 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 41 مليونا 300 ألف دولار.