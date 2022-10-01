خلال أسبوع .. أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار مليار و133 مليونا و671 الفا و 553 دولارا بمعدل يومي بلغ 226 مليونا و734 الفا و226 دولارا منخفضا مقدار 7.8% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيها 249 مليونا و716 الفا و235 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيها المبيعات 200 مليون و150 الفا دولارا.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.