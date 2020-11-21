خلال أسبوع.. صادرات النفط العراقية إلى أمريكا تسجل انخفاضاً

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية انخفضت الى امريكا بمقدار 94 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الصادرات العراقية النفطية الى الولايات المتحدة الامريكية انخفضت بمقدار 94 الف برميل يوميا خلال الاسبوعي الماضي لتصل الى 92 الف برميل بعد ان كانت 186 الف برميل في الاسبوع الذي سبقه".

واضافت ان "الواردات الامريكية انخفضت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 197 الف برميل يوميا الى 4.832 مليون برميل يوميا، مبينة ان "معظم هذه الايرادات جاءت من كندا التي بلغت 3.181 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت الايرادات منها 517 الف برميل يوميا، ثم الاكوادور وبايرادات بلغت 373 الف برميل يوميا".

واشارت الإدارة الى ان "الواردات الامريكية من النفط الخام من السعودية كانت بنفس المستوى للاسبوع الماضي حيث بلغت 357 الف برميل يوميًا، وكولومبيا بمقدار 215 ألف برميل يوميًا، ونيجريا بإيرادات بلغت 98 الف برميل".