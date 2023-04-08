خلال أسبوع.. صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع إلى الضعف

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6.36 ملايين برميل يومياً مرتفعا بمقدار 1.833 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.532 مليون برميل يومياً".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 345 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 207 آلاف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 138 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.890 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 920 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية 514 الفاً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 302 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيراد الأمريكي من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 129 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور 80 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا 71 ألف برميل، ومن ليبيا 14 الفاً، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا".