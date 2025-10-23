خلال أسبوع .. سوق العراق يتداول أسهما بقيمة 11 مليار دينار

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله اسمها بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار دينار خلال تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء.

ووفقا لمؤشرات التداول الصادرة عن السوق، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 11 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار دينار عراقي.

هذا وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (925.78) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (917.31) نقطة، محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.92%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1107.93) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1111.02) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.28%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع 3758 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.