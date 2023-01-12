خلال أسبوع .. سوق العراق للأوراق المالية تتداول 37 مليار سهم بقيمة 22 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن تداول 37 مليار سهم بقيمة تخطت 20 مليار دينار الأسبوع الجاري.

و نظمت سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/ 2023 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 08/01/2023 الى يوم الخميس المصادف 12/01/2023.

وحققت تلك الجلسات خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1. بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (37) مليار سهم.

2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (22) مليار دينار.

3. اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (588.47) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (601.63) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (2.19%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4. نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.