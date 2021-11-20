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خلال أسبوع.. خام البصرة الخفيف يتراجع 3 دولارات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-20T07:26:09+0000
خلال أسبوع.. خام البصرة الخفيف يتراجع 3 دولارات

شفق نيوز / انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم السبت، ليسجل خسارة اسبوعية، مع انخفاض أسعار النفط للأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن دعت الولايات المتحدة حلفاءها والدول المستهلكة للنفط إلى تحرير احتياطاتها الاستراتيجية من النفط في مسعى إلى خفض أسعار النفط بعد أن امتنعت دول منظمة أوبك رفع انتاجها النفطي خارج اطار الاتفاق.

وانخفض خام البصرة الخفيف في اخر جلسة له قبل اغلاقه الجمعة، بمقدار 2.06 دولار ليصل الى 79.88 دولاراً، ليحقق خسارة أسبوعية بلغت 2.96 دولار او ما يعادل نسبة 3.57% .

وانخفض ايضا خام برنت في اخر جلسة له قبل اغلاقه بمقدار 2.35 دولار ليصل الى 78.89 دولارا، وحقق خسارة اسبوعية بلغت 3.28 دولارا او ما يعادل نسبة 3.99% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض ايضا بمقدار 2.91 دولارا ليصل الى 75.94 دولارا للبرميل و حقق خسارة أسبوعية ايضا بلغت 4.85 دولار او ما يعادل نسبته 6%.

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