خلال أسبوع .. تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.411 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار33 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.444 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 91 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 153 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 244 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.874 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 263 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل321 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من كولومبيا كانت بمعدل 316 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 147 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 146 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 136الف برميل يوميا، ومن البرازيل 117 ألف برميل يوميا".

فيما لم تستورد أيضا أي كمية من روسيا.