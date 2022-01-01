خلال أسبوع .. انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 268 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 6.170 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 936 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.234 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 268 ألف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 359 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 4,032 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 648 الف برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 609 آلاف برميل يوميا، ثم الاكوادور بمعدل 308 آلاف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 184 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل بمعدل 63 الف برميل يوميا، ثم جاءت نيجيريا بـ 58 الف برميل يوميا.