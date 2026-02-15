خلال أسبوع .. العراق يسجل انخفاضاً في صادراته النفطية الى أميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.878 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 235 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.643 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت معدل 249 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 76 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 325 ألف برميل وبذلك جاء رابع الدول الأكثر تصديرا للنفط لأميركا خلال أسبوع".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.117 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 496 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 465 الف برميل، ومن فنزويلا بمعدل 153 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 147 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل بلغ 117 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 57 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 49 ألف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 28 ألف برميل يوميا.

وتستورد الولايات المتحدة معظم النفط الخام و مشتقاتها من هذه الدول الرئيسية العشر، ويقدر استهلاك أميركا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.