خلال أسبوع.. العراق سادس أكبر مورّد للنفط إلى أميركا بواقع 107 آلاف برميل يومياً

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

حلّ العراق في المرتبة السادسة بين أكبر الدول الموردة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بعدما سجلت صادراته معدل 107 آلاف برميل يومياً، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).

وأظهرت البيانات الأسبوعية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن كندا تربعّت على رأس قائمة الموردين بواقع 3 ملايين و986 ألف برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ577 ألفاً، ثم كولومبيا بـ 154 ألفاً، والمكسيك بـ151 ألفاً، في حين جاءت السعودية بالمرتبة الخامسة بمعدل 145 ألف برميل يومياً، تلاها العراق سادساً.

وفي مؤخرة القائمة، سجلت الإكوادور صادرات بلغت 40 ألف برميل يومياً، تلتها البرازيل بـ34 ألفاً، في وقت لم تسجل فيه كل من نيجيريا وليبيا أي صادرات نفطية إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع ذاته.

وبهذا المعدل، تكون واردات النفط الخام الأمريكي من العراق قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، صعوداً من 43 ألف برميل يومياً في الأسبوع السابق، لتصل إلى 107 آلاف برميل يومياً بحسب أحدث قراءة إحصائية.