خلال أسبوع .. العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة ليكون رابع أكبر مصدر اليها خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.830 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 719 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.549 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 155 ألف برميل يوميا ليكون رابع اكبر مصدر للنفط اليها خلال الاسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 71 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.153 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 763 الف برميل يوميا، ومن ثم السعودية بمعدل 328 الف برميل يوميا، ومن ثم البرازيل بمعدل 148 الف برميل يوميا، ومن ثم الاكوادور بمعدل 145 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 89 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 49 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا".