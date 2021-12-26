خلال أسبوع .. العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة كأكبر مصدر للنفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.234 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 635 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.869 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 359 ألف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 29 الف برميل يوميا وهو بذلك يأتي ضمن رابع اكبر مصدر للنفط الخام إلى امريكا خلال الاسبوع الماضي".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,147 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 503 آلاف برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 384 الف برميل يوميا، ثم روسيا بمعدل 224 الف برميل يوميا، ثم الاكوادور بمعدل 195 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كلا الدولتين البرازيل وكولومبيا بلغت معدل 146 ألف برميل يوميا، تليهما نيجيريا بمعدل 128 الف برميل".