خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهما بـ4 مليارات دينار

شفق نيوز / أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، تداول 51 شركة أسهماً بقيمة مالية بلغت أربعة مليارات دينار الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بعد تنظيمه لخمس جلسات بلغ 51 شركة فيما لم تتداول اسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف ان "عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 4 مليار سهم بانخفاض بلغ 69% عن الاسبوع الماضي بقيمة مالية بلغت 3 مليارات دينار بإنخفاض بلغ 90% عن الأسبوع الماضي من خلال تنفيذ 1998 صفقة".

وأشار التقرير إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 594.42 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.28% عن إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه".

ولفت إلى أن "أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 111 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 464 مليون دينار من خلال تنفيذ 124 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 103 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 187 مليون دينار من خلال تنفيذ 64 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.