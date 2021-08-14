خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بثلاثة مليارات دينار

شفق نيوز / أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن تداول ملياري سهم، بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 46 شركة مساهمة فيما لم تتداول اسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ ملياري و45 مليونا و415 ألف سهم بانخفاض بلغ 97.49 % قياسا بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و410 مليونا و639 الف دينار بانخفاض بلغ 95.95% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 797 صفقة".

وأشار السوق، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 580.58 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.31% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

ولفت إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 55 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 122 مليون دينار من خلال تنفيذ 73 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 41 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 135 مليون دينار من خلال تنفيذ 51 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏