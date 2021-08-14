سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بثلاثة مليارات دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-14T09:39:39+0000
خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بثلاثة مليارات دينار

شفق نيوز / أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن تداول ملياري سهم، بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 46 شركة مساهمة فيما لم تتداول اسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ ملياري و45 مليونا و415 ألف سهم بانخفاض بلغ 97.49 % قياسا بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و410 مليونا و639 الف دينار بانخفاض بلغ 95.95% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 797 صفقة".

وأشار السوق، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 580.58 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.31% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

ولفت إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 55 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 122 مليون دينار من خلال تنفيذ 73 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 41 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 135 مليون دينار من خلال تنفيذ 51 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏

related

البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

Date: 2021-02-22 11:45:41
البورصة العراقية: تداول نحو ملياري سهم وإيقاف 21 شركة لعدم التزامها بالافصاح المالي

خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

Date: 2021-06-17 11:00:33
خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

Date: 2021-06-26 10:37:02
البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

Date: 2021-01-04 11:39:50
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

Date: 2021-04-17 12:58:10
الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

Date: 2021-04-20 11:39:19
البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

البورصة العراقية اليوم.. تداول مليار سهم بنحو 800 مليون دينار

Date: 2021-04-26 10:55:04
البورصة العراقية اليوم.. تداول مليار سهم بنحو 800 مليون دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 500 مليون دينار

Date: 2021-01-21 11:06:17
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 500 مليون دينار