خلال أسبوع.. ارتفاع قيمة التداولات في بورصة العراق 240%

شفق نيوز- بغداد

سجلت سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً كبيراً في نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ قفزت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 240.21% وعدد الأسهم المتداولة بنسبة 256.45% مقارنة بالأسبوع السابق، مع ارتفاع مؤشر ISX60 بنسبة 2.04%.

وبحسب التقرير الأسبوعي للسوق، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد شهدت البورصة خمس جلسات تداول جرى خلالها تداول أسهم 72 شركة مساهمة، فيما لم تُتداول أسهم 21 شركة بسبب عدم توافق أسعار أوامر البيع والشراء، واستمر إيقاف تداول أسهم 10 شركات لعدم تقديم الإفصاحات المطلوبة.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة خلال الأسبوع، وفقاً للسوق، نحو 93.98 مليار سهم، بقيمة 47.99 مليار دينار، عبر تنفيذ 5,782 صفقة، مقارنة مع 26.36 مليار سهم بقيمة 14.10 مليار دينار في الأسبوع السابق وأغلق مؤشر ISX60 تعاملاته عند 1,044.25 نقطة محققاً مكاسب أسبوعية.

وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين غير العراقيين، أظهرت البيانات شراء نحو 23.36 مليون سهم بقيمة 133.7 مليون دينار من خلال 93 صفقة، مقابل بيع نحو 14.67 مليار سهم بقيمة 20.69 مليار دينار عبر 150 صفقة خلال الأسبوع.

ويضم سوق العراق للأوراق المالية 103 شركات مساهمة موزعة على قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والتأمين.