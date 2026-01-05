خلال ساعات.. سقوط متسارع للعملة الإيرانية

شفق نيوز- طهران

سجّل الدولار في السوق الإيرانية تصاعداً جديداً أمام العملة المحلية خلال ساعات، مع قفزة متسارعة.

وافتتح السعر عند 139,800 تومان عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، وخلال فترة الإغلاق تسارع الارتفاع وصولاً إلى 143,800 تومان.

وتأتي هذه القفزة في ظل ضغوط اقتصادية حادة داخل إيران، مع تصاعد احتجاجات مرتبطة بالتضخم وتراجع القوة الشرائية، وورود تقارير حقوقية عن سقوط قتلى خلال أسبوع من الاضطرابات التي بدأت من إضرابات وتجمعات مرتبطة بالأوضاع المعيشية.

وخلال الأسابيع الماضية، كان انهيار العملة وتبدّل سياسات الدعم من بين العوامل التي زادت قلق الأسواق، في وقت تُظهر تقديرات صندوق النقد الدولي استمرار معدلات تضخم مرتفعة في 2026.