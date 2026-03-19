خلال ساعات.. تراجع كبير بقيمة الذهب والخسارة تتجاوز 333 دولاراً

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار الذهب، عصر الخميس، إلى 4562 دولاراً للأونصة، مسجلة خسارة قدرها 333 دولاراً مقارنة بسعر الافتتاح، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي أكد فيها رئيسه جيروم باول تمسكه بسياسة نقدية متشددة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم.

وبحسب متابعين للأسواق، فإن هذه التصريحات دفعت الدولار الأميركي إلى الارتفاع، بالتزامن مع صعود عوائد السندات، ما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.

وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الإقليمية عزز المخاوف من زيادة التضخم، وهو ما يدعم توجه الفيدرالي للاستمرار في سياسته المتشددة، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار الذهب، رغم كونه ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.

وأكدوا، أن المعدن الأصفر يتعرض حالياً لضغوط مزدوجة، بين تصاعد التوترات التي تدعمه من جهة، وتشدد السياسة النقدية وقوة الدولار من جهة أخرى، ما أدى إلى تسجيل خسائر حادة خلال تداولات اليوم.