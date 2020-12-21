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خلال دقائق.. انقلاب جديد بسعر صرف الدولار ببغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-21T11:31:56+0000
خلال دقائق.. انقلاب جديد بسعر صرف الدولار ببغداد

شفق نيوز/ شهد سعر صرف الدولار الامريكي في بورصة الكفاح في العاصمة بغداد تحولاً سريعاً بعد دقائق من تسجيل انخفاض.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت ظهر اليوم، 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي. 

وقبل دقائق سجلت بورصة الكفاح سعر 138500 دينار مقابل 100 دولار، قبل أن تسجل صباحاً 142500 مقابل 100 دولار امريكي.

وعزا بعض اصحاب مكاتب الصرف هذا الانخفاض الى وجود عرض كبير لبيع الدولار بعد حصول بعض المكاسب من قبل بعض المتعاملين والمواطنين به بعد ان تم شراؤه باسعار منخفضة قبل ان يرتفع.

 

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