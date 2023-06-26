خلال خمسة أشهر.. 4.6 مليارات دولار حجم الصادرات التركية للعراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن صادراتها إلى العراق خلال الخمسة اشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت 4.6 مليارات دولار.

وقالت الهيئة في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "حجم الصادرات التركية للعراق خلال أشهر كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وايار من العام الحالي بلغت أربعة مليارات و688 مليوناً و435 ألف دولار".

وبينت أن "866 مليوناً و808 آلاف دولار حجم الصادرات لشهر كانون الثاني، و731 مليوناً و758 ألف دولار صادرات شهر شباط، وملياراً و112 مليوناً و202 ألفي دولار لشهر اذار، و970 مليوناً و383 ألف دولار لشهر نيسان، فيما بلغت الصادرات في شهر ايار ملياراً و11 مليوناً و307 الاف دولار".

واضافت ان "صادرات تركيا للعراق خلال الخمسة اشهر من العام الحالي انخفضت بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022"، مبينة ان "هذه الصادرات تمثل 4.6% من صادرات تركيا للعالم".

ويستورد العراق معظم احتياجاته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، اضافة الى استيراده من الصين التي تعتبر اكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم.