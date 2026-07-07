خلال حزيران.. العراق يصدّر خُمس كميات النفط لما قبل الحرب

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات شركة "فورتيكسا" أن العراق صدّر نحو 780 ألف برميل يومياً من النفط الخام خلال شهر حزيران/يونيو، وهو ما يعادل نحو 20% فقط من الكميات التي كان يصدرها قبل الحرب، ما يجعله من بين الدول الخليجية التي لم تستعد مستوياتها السابقة من الإنتاج والتصدير.

وفي المقابل، رفعت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 3.8 ملايين برميل يومياً خلال يونيو/ حزيران، وهو أعلى مستوى يقترب من الرقم القياسي منذ نيسان/أبريل 2020، وذلك بعد انسحابها من منظمة أوبك وأوبك+ في الأول من أيار/مايو، ما أتاح لها زيادة الإنتاج بعيداً عن نظام الحصص.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإمارات كانت الأسرع بين المنتجين الخليجيين في استعادة إنتاجها، بينما لا تزال السعودية والكويت والعراق دون مستويات ما قبل الحرب، رغم التحسن التدريجي في الصادرات مع عودة الملاحة عبر مضيق هرمز.