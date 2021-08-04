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خلال تموز.. البورصة العراقية تتداول 6 مليارات سهم بقيمة 8 مليارات دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-04T06:14:33+0000
خلال تموز.. البورصة العراقية تتداول 6 مليارات سهم بقيمة 8 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاربعاء، تداول 6 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال شهر تموز الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال تموز بلغت 62 شركة مساهمة، ولم تتداول أسهم 23 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين فيما يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 6 مليارات و17 مليونا و 761 الف سهم بقيمة مالية بلغت 8 مليارات و915 مليون دينار من خلال تنفيذ 4377 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 575 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.3% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر تموز بلغ 657 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.797 مليار دينار من خلال تداول 13 شركة مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 347 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.528 مليار دينار من خلال تداول 9 شركات مساهمة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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