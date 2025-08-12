خلال تموز.. البورصة العراقية تتداول 16.7 مليار سهم بقيمة 33 مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

أفاد سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الأسهم المتداولة خلال شهر تموز الماضي بلغ نحو 16.77 مليار سهم، بقيمة مالية قاربت 33.33 مليار دينار.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أنه نظم 22 جلسة خلال الشهر، شهدت تداول أسهم 75 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مدرجة. وبلغ عدد الصفقات المنفذة 18,944 صفقة، فيما أغلق مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 عند 945.99 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.4% عن الإغلاق السابق.

ويُعقد في سوق العراق للأوراق المالية خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، وتضم قائمة الشركات المدرجة فيه قطاعات المصارف، والاتصالات، والصناعة، والزراعة، والتأمين، والاستثمار المالي، والسياحة والفنادق.