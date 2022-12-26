خلال تفقّده المشروع.. السوداني: ميناء الفاو الكبير سيحدث نقلة بالاقتصاد العراقي

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، سيحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد، لافتاً إلى أنه ضمن أولويات البرنامج الحكومي.

واطّلع السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أماكن العمل وسير تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، رفقة وزير النقل ومحافظ البصرة ووكيل وزارة التخطيط والمدير العام للموانئ العراقية.

والتقى رئيس الوزراء، خلال جولته بالمهندسين المقيمين في المشروع، واستمع الى إيجاز إجمالي عن مستويات الإنجاز في الجوانب الفنية والإنشائية للمشروع.

وتجول السوداني، في موقع عمليات الصبّ وتثبيت الركائز في أرصفة الميناء، واطّلع على تفاصيل سير العمل عبر ما قدّمه المهندسون المشرفون في الموقع.

وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، أهمية المشروع من الناحية الستراتيجية للعراق والمنطقة، لافتاً إلى أن زيارته تؤكد "وضع الميناء وإتمامه على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

ونوه إلى أن "الحكومة تضع كل الإمكانيات من أجل استكمال المشروع ضمن المدّة الزمنية المخطط لها، ووفق المواصفات التي حددتها الجهة الاستشارية".

وأوضح رئيس الوزراء، أن "مشروع ميناء الفاو سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد العراق، لذلك فإن الحكومة حريصة على تذليل كلّ المعوّقات، مؤكداً أن جميع الجهات، بما فيها وزارة النقل والمحافظة، تعمل بمثابرة لإنجاحه.

وخلص السوداني، إلى الإشارة لـ"المشاريع المكملة، وفي مقدمتها مشروع القناة الجافّة، الذي سيحقق المنفعة الاقتصادية ودراسة الجدوى المتوخّاة من مشروع ميناء الفاو الكبير".