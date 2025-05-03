خلال الأسبوع الجاري.. السوداني إلى كركوك لتدشين أكبر "مصفاة نفطية"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة كركوك، يوم السبت، عن نية رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، زيارة المحافظة خلال الأسبوع الجاري، لوضع حجر الأساس لأكبر مصفاة نفطية استثمارية في كركوك وافتتاح العديد من المشاريع الخدمية والتنموية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة من المتوقع أن تتم خلال اليومين المقبلين، بدءاً من يوم الاثنين، وتشمل تدشين مشروع مصفاة كركوك الاستثمارية، التي تُعد الأكبر من نوعها في المحافظة، إضافة إلى افتتاح مشاريع أخرى في قطاعات متعددة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء سيجتمع خلال زيارته مع مسؤولي شركة نفط الشمال، للاطلاع على سير العمل، ومتابعة تفاصيل العقد المشترك بين الشركة ونظيرتها البريطانية (بي بي)، إلى جانب مناقشة سبل تطوير البنية التحتية للطاقة في المحافظة".

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة الاتحادية لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات المنتجة للنفط.

هذا وكشف مسؤولان في كركوك، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع مصفاة المحافظة الجديد، فيما أكدا أن قيمة العقد تبلغ 2 مليار دولار ومعداته تجهزها الشركة الأميركية UOP.

وقال مستشار محافظ كركوك لشؤون الاستثمار، علي حمادي، لوكالة شفق نيوز، إن "توقيع إدارة محافظة كركوك المتمثلة بالمحافظ ريبوار طه مصطفى، على عقد تنفيذ إنشاء مصفاة كركوك النفطية سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المحافظة من البنزين والمحروقات".

وأضاف، أن "قيمة عقد المشروع تبلغ ملياري دولار وبفترة تنفيذ تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، كما أن المشروع سيوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل لأبناء كركوك"، مبيناً أن "الفترة المقبلة ستشهد دخول المشروع حيز التنفيذ بعد إتمام الإجراءات الخاصة في عملية تسليم أرض المشروع للشركة".

ويأتي المشروع ضمن خطط وبرامج وزارة النفط العراقية، لتغطية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية في البلاد، والعمل على تصدير الفائض من خلال مشاريع المصافي الاستثمارية.

ومن المقرر أن تنتج المصفاة 70 ألف برميل يومياً من مشتقات النفط عالي الجودة، وفقاً للتصريحات الحكومية.

وفي وقت سابق، قال مدير شركة رانية للطاقة والنفط، جلال حاج أحمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "توقيع الشركة العقد مع إدارة كركوك هي خطوة مهمة حيث أن الشركة ستعمل على إنشاء المصفاة وفق المواصفات العالمية، وتلتزم بالمواعيد لتشغيلها، وسوف يكون تجهيز المصفاة عبر شركة UOP الأميركية الكبيرة"، مبيناً أن "المعدات والتجهيزات ستكون الأولى من نوعها وصديقة للبيئة".

وأضاف أن "المشروع مع تنفيذه سيوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل خاصة بأهالي كركوك بجميع مكوناته".

كما أعلن محافظ كركوك، ريبوار طه مصطفى، الخميس الماضي، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة النفط الاتحادية، على إنشاء أول مصفاة نفطية في المحافظة.

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عزمها بناء مصفاة نفط جديدة في كركوك وتعزيز إنتاج النفط من الحقول الحالية.