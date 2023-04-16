خلال الفصل الأول .. سوق العراق للأوراق المالية يتداول 226 مليار سهم بقيمة 260 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، أنه تداول 60 جلسة خلال الفصل الأول من العام 2023 بأسهم الشركات المتداولة المدرجة البالغ عددها 103 شركات.

ووفقا للتقرير الفصلي الذي أصدره السوق اليوم، فإن عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسات الـ60 بلغت 226 مليار سهم بقيمة 260 مليار دينار عراقي.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة مؤشر الأسعار ISX60 من (611.83) نقطة في اغلاق شهر كانون الثاني الى (637.07) نقطة في اغلاق شهر شباط وبنسبة (4.1) %

وذكر التقرير أن قيمة مؤشر الأسعار ISX60 ارتفع من (611.83) نقطة في اغلاق شهر كانون الثاني الى (641.46) نقطة في اغلاق شهر اذار وبنسبة (4.8) %

وقياسا بالفصل الأول من عام 2022 ارتفعت مؤشرات الفصل الأول 2023 بالشكل الاتي:

1. لم يتغير مؤشر عدد أيام التداول – وتم تنظيم الجلسات وفقا لما هو مخطط له.

2. ارتفع مؤشر عدد الأسهم المتداولة بنسبة (25.8) %

3. ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة بنسبة (56.2) %

4. ارتفعت قيمة مؤشر الأسعار ISX60 بنسبة (9.5) % عن اغلاق العام 2022.