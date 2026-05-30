خلال العيد.. أسعار الذهب تستقر في بغداد وتتراجع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى، في عدد من محال الصاغة التي فتحت أبوابها ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز إلى أن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح في محال الصاغة ببغداد بين 990 ألف دينار ومليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 960 ألفاً و970 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت محال الصاغة التي فتحت أبوابها خلال عطلة العيد انخفاضاً في أسعار الذهب، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.021 مليون دينار، وعيار 21 نحو 975 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 835 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق عملية حسابية تدخل فيها سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.