خلال الربع الأول من العام.. العراق ثاني أكبر مستورد للفواكه والخضار من تركيا

شفق نيوز/ أعلن مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في منطقة البحر المتوسط التركية، يوم الاربعاء، أن العراق جاء بالمركز الثاني في الاستيراد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فرحات جوروز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "صدرنا من الخضار والفاكهة بما مجموعه 971.2 مليون دولار إلى الأسواق الدولية في الربع الاول من العام الحالي".

وأضاف "أحتل اليوسفي المرتبة الأولى في قائمة أكثر المنتجات التي قمنا بتصديرها، تليه الطماطم والليمون والفلفل والرمان".

وأشار إلى أن "أكثر الدول التي استوردت من تركيا هي روسيا والعراق ورومانيا، واحتلت روسيا المرتبة الأولى بتصدير 215.2 مليون دولار، و139.7 مليون دولار للعراق، و105.5 مليون دولار إلى رومانيا".

وتابع "وفي قائمة الدول التي حققنا فيها أعلى زيادات في حجم الصادرات في الفترة المذكورة، حلت أذربيجان بزيادة قدرها 30 في المائة بقيمة 11.3 مليون دولار، والعراق بزيادة قدرها 29 في المائة بقيمة 139.7 مليون دولار وهولندا بزيادة قدرها 27 في المائة بقيمة 22.8 مليون دولار".