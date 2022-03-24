سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال اسبوع.. امريكا تستورد يومياً 70 الف برميل من النفط الروسي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-24T06:09:38+0000
خلال اسبوع.. امريكا تستورد يومياً 70 الف برميل من النفط الروسي

شفق نيوز/ أعلنت ادارة معلومات الطاقة الامريكية، اليوم الخميس، أنها استوردت 70 الف برميل من النفط الروسي "بشكل يومي" خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "امريكا استوردت خلال الاسبوع الماضي 70 الف برميل يوميا من النفط الروسي، من اصل عشر دول رئيسية تمثل ايرادات امريكا النفطية منها".

وأضافت أن "هذه الايرادات النفطية الروسية ارتفعت عن ما كان عليه خلال الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 38 الف برميل يومياً"، مبينة أن "امريكا لم تستورد النفط الخام الروسي في الاسبوع الاخير نهاية شباط الماضي".

وكانت امريكا قد اعلنت عن حظر استيراد النفط الروسي، فيما تستعد اليوم الخميس خلال اجتماعها مع الاتحاد الاوربي لاقتاعهم بحظر استيراد النفط والغاز الروسي.

related

وزير: تركيا لا تعتزم وقف مشترياتها من النفط الروسي

Date: 2022-03-09 04:32:35
وزير: تركيا لا تعتزم وقف مشترياتها من النفط الروسي

النفط يواصل ارتفاعه بعد حظر الواردات الروسية ومخاوف بشأن الإمدادات

Date: 2022-03-09 04:46:05
النفط يواصل ارتفاعه بعد حظر الواردات الروسية ومخاوف بشأن الإمدادات

خبير: قرار بايدن بحظر النفط الروسي "خاطئ" وسيرتفع سعر البرميل إلى 150 دولارا

Date: 2022-03-09 13:56:21
خبير: قرار بايدن بحظر النفط الروسي "خاطئ" وسيرتفع سعر البرميل إلى 150 دولارا

النفط يقفز اكثر من 5% وسط تعطل خط أنابيب CPC

Date: 2022-03-23 14:20:14
النفط يقفز اكثر من 5% وسط تعطل خط أنابيب CPC