خلال اسبوع.. امريكا تستورد يومياً 70 الف برميل من النفط الروسي

شفق نيوز/ أعلنت ادارة معلومات الطاقة الامريكية، اليوم الخميس، أنها استوردت 70 الف برميل من النفط الروسي "بشكل يومي" خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "امريكا استوردت خلال الاسبوع الماضي 70 الف برميل يوميا من النفط الروسي، من اصل عشر دول رئيسية تمثل ايرادات امريكا النفطية منها".

وأضافت أن "هذه الايرادات النفطية الروسية ارتفعت عن ما كان عليه خلال الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 38 الف برميل يومياً"، مبينة أن "امريكا لم تستورد النفط الخام الروسي في الاسبوع الاخير نهاية شباط الماضي".

وكانت امريكا قد اعلنت عن حظر استيراد النفط الروسي، فيما تستعد اليوم الخميس خلال اجتماعها مع الاتحاد الاوربي لاقتاعهم بحظر استيراد النفط والغاز الروسي.