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خلال اسابيع قليلة.. جنرال الكتريك تنجز اربع محطات كهربائية في ثلاث محافظات

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-08T10:10:30+0000
خلال اسابيع قليلة.. جنرال الكتريك تنجز اربع محطات كهربائية في ثلاث محافظات

 شفق نيوز/ اعلن مدير العمليات في شركة جنرال الكتريك لحلول شبكة الطاقة في العراق والخليج محمد بنودي، يوم الأحد، ان الاسابيع المقبلة ستشهد ادخال اربع محطات فرعية في ثلاث محافظات.

وقال بنودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "تلك المحطات توزعت بواقع اثنتين في العاصمة بغداد وواحدة في كل من البصرة وكربلاء"، مشيراً الى ان فرق الشركة مستمرة بالعمل وبمساندة ملاكات وزارة الكهرباء والشركات العراقية المساندة في ظل جائحة "كورونا"،متخذين اعلى معايير السلامة للحفاظ على موظفينا والملاكات العاملة في مشاريع  المحطات الفرعية.

واضاف مدير العمليات في شركة جنرال الكتريك، ان "تلك المحطات الاربع ستسهم في توزيع الكهرباء من المحطات المنتجة على المدن وستعمل على فك الاختناقات وزيادة استقرار الشبكة مما سينعكس ايجابيا على زيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية".

وأشار بنودي إلى ان "الفرق مستمرة بالعمل على خمسة محطات فرعية اخرى اثنتان في الموصل وواحدة في كل من كربلاء وصلاح الدين والانبار،حيث سيتم ادخالها للعمل خلال العام المقبل لتكون جاهزة لتوزيع الطاقة خلال اشهر الصيف الحارة في العراق".


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