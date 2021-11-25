خفيف البصرة يتراجع والثقيل يعاود الارتفاع

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، فيما عاود البصرة الثقيل للارتفاع مرة أخرى، في وقت تشهد أسعار النفط تذبذبا.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 0.10 سنتات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.12% ليصل الى 83.18 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 3.81 دولارات او ما يعادل 5.17% ليصل الى 77.58 دولارا.

وسجلت خامات منظمة اوبك اسعار مختلفة، حيث سجل خام العربي السعودي 82.73 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 83.42 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 82.80 دولارا، وجيراسول الانغولي 82.22 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 81.46 دولارا".

وتشهد اسعار النفط تذبذبا مع تقييد منظمة اوبك+ انتاجها مقابل دعوة الولايات المتحدة للدول المستهلكة للنفط بتحرير احتياطاتها لخفض اسعار النفط.