خفض انتاج أوبك+ يقفز بأسعار النفط مع بداية تعاملات الأسبوع

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الإثنين، في أعقاب الإعلان المفاجئ من لاعبي "أوبك+" الرئيسيين عن خفض طوعي في إنتاج الخام بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من أول مايو/ أيار وحتى نهاية العام.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.22 دولارات او ما يعادل 5.28% لتصل إلى 84.11 دولارا للبرميل بفعل الأخبار التي ستخفض بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع الخام الأمريكي 4.10 دولارات او ما يعادل 5.42% إلى 79.78 دولارا.

وأصدر المنتجون الرئيسيون للنفط في تحالف "أوبك+"، يوم أمس الأحد بيانات متزامنة ومستقلة تتضمن الإعلان عن خفض طوعي للإنتاج، تضمنت إعلان المملكة العربية السعودية اللاعب الأكبر في التحالف عن تخفيض طوعي في إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، ابتداءً من شهر مايو/ ايار وحتى نهاية 2023، بالتنسيق مع عددٍ من الدول في "أوبك+"، بحسب مصدر في وزارة الطاقة السعودية.

يضاف هذا التخفيض الطوعي للإنتاج إلى التخفيض الذي اتُفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة "أوبك+"، الذي عُقد في 5 أكتوبر/ تشرين الاول 2022 والذي تم خلاله إقرار خفض بواقع مليوني برميل يومياً.

على اثر ذلك رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت إلى 95 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام وإلى 100 دولار لعام 2024.

وقال جولدمان أن "الخفض المفاجئ اليوم يتفق مع عقيدة أوبك+ الجديدة للعمل بشكل استباقي لأنها تستطيع دون خسائر كبيرة في حصتها السوقية".