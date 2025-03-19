خط ملاحي جديد.. أم قصر يستقبل أول سفينة "عملاقة" من كورية الجنوبية

شفق نيوز/ أعلن مدير موانئ العراق فرحان الفرطوسي، يوم الأربعاء، عن تدشين خط ملاحي جديد، عبر وصول سفينة عملاقة كورية جنوبية إلى ميناء أم قصر، وهو ما يحدث لأول مرة.

وقال الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إنه "في خطوة تاريخية هامة، وصلت أول سفينة نقل عملاقة تابعة لشركة (HMM) الكورية الجنوبية إلى موانئ أم قصر في العراق، معلنة بداية حقبة جديدة في التعاون التجاري بين العراق وكوريا الجنوبية، حيث تعتبر هذه الرحلة الأولى من نوعها، التي تدشن لخط ملاحي جديد".

وأضاف أن "وصول السفينة هو مؤشر على نجاح العراق في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقعه كمركز لوجستي مهم في المنطقة"، مبينا أن "السفينة طولها 366 مترا، وحمولها القصوى 16 ألف حاوية، لكنها لم تصل العراق بهذه الحمولة بل أقل".

وتابع "نحن نعمل على تعزيز التعاون مع الدول الرائدة في مجال النقل البحري لتحقيق أفضل استفادة اقتصادية"، مؤكدا أن "هذه الرحلة تعتبر بداية لتطوير شراكات تجارية جديدة بين العراق وكوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يشهد المستقبل تدفقا أكبر للبضائع والسلع عبر موانئ العراق، مما يساهم في تنشيط حركة التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني في العراق".