"خطيب وعلمي" تستكمل مخطط معبر صفوان العراقي الحدودي مع الكويت

شفق نيوز/ أعلن موقع "اخبار البناء" المتخصص بمشاريع الاعمار والهندسة، يوم الأحد، استكمال الخطط الهندسية لمشروع معبر صفوان العراقي الحدودي مع الكويت.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان شركة "خطيب وعلمي" للاستشارات الهندسية العاملة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، انتهت من خططها الهندسية للمشروع الذي يعد استراتيجيا بالنسبة الى محافظة البصرة العراقية، وسيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحة في جنوب العراق.

وما زال المخطط بحاجة الى موافقة السلطات العراقية المختصة، ويأمل العراقيون بأن يساهم المعبر بزيادة عبور البضائع والسلع والمسافرين، من خلال زيادة قدرته على التعامل مع دخول الف عجلة يوميا، مع الفصل السلس لحركة عبور البضائع وحركة المسافرين.

وذكرت "خطيب وعلمي" في بيان ان التصاميم النهائية والخطط المتعلقة بالمشروع الممتد على مساحة 727 الف متر مربع، يستهدف من خلال الخدمات التي يوفرها، تحسين تجربة عبور المسافرين وتعزيز كفاءة تحصيل عائدات الجمارك والتخفيف من الازدحام، مع الاحتفاظ بإجراءات الوقاية الصحية.

ونقل عن مدير المشروع فادي التنير، قوله ان "المشروع مهم استراتيجيا لمحافظة البصرة سيشجع النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل في الجنوب العراقي، وينشط الحركة السياحية بين العراق ودول الخليج الاخرى".

واوضح التنير ان المشروع سيحول معبر صفوان الحدودي ويوفر بنى تحتية ضرورية للغاية لتمكين تعزيز دخول وخروج البضائع والناس مستفيدا من افضل الانظمة المعمول بها والتكنولوجيات.

واشار البيان الى ان معبر صفوان يعد أحد المشاريع الكبيرة التي تنفذها "خطيب وعلمي" مع محافظة البصرة، ومن بينها مشاريع مائية.

وتتمتع الشركة بحضور قوي في العراق منذ نحو 15 سنة.