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خطوط أنابيب التصدير النفطية البحرية العراقية معرضة لكارثة بيئية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-31T06:49:14+0000
خطوط أنابيب التصدير النفطية البحرية العراقية معرضة لكارثة بيئية

شفق نيوز/ شهد إنتاج العراق من النفط الخام حالة من الركود في الأشهر الأخيرة، على الرغم من زيادة الحصة بموجب اتفاقية أوبك +، التي تقيدها إلى حد كبير عدم قدرتها على تصدير المزيد من الكميات عبر مينائها الجنوبي على الخليج العربي.

ووفقا لمنصة إس آند بي غلوبال بلاتس (S&P Global Commodity Insights) ان الآفاق على المدى القريب لزيادة أحجام التحميل في منشآتها الخليجية القديمة في البصرة قاتمة، كما يقر المسؤولون العراقيون ، مما يمنع أي مكاسب ذات مغزى في الإنتاج من شأنها أن تسمح للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

وتشكل خطوط الأنابيب المتدهورة التي تربط المحطة بأرصفة التحميل خطرًا كبيرًا لوقوع كارثة بيئية كارثية.

وانتج العراق 4.38 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام في حزيران، بما في ذلك من إقليم كوردستان، بارتفاع ضئيل عن مستوى إنتاج مارس اذار البالغ 4.34 ملايين برميل في اليوم.

كذلك ، لم يواكب الإنتاج حصة العراق، التي ارتفعت من 4.37 ملايين برميل في اليوم في مارس اذار إلى 4.509 ملايين برميل في اليوم في يونيو حزيران ومن المقرر أن تزيد إلى 4.651 ملايين برميل في اليوم في أغسطس اب.

تشير الأرقام إلى أنه حتى استعادة صادرات العراق الجنوبية إلى مستوى نيسان / أبريل 2020 هذا سيظل يتطلب من البلاد الاحتفاظ بالإنتاج أقل من حصتها في أوبك + ، حيث تمتلئ مرافق التخزين في البصرة ، والمصافي المحلية ومحطات الطاقة محدودة فيما يمكن أن تستهلك ، حيث أظهرت بيانات الموانئ أن مخزونات النفط الخام في الخزانات الجنوبية وصلت إلى حوالي 6.8 ملايين برميل ، أي حوالي 72٪ من طاقتها الإجمالية البالغة 9.5 ملايين برميل.

وتتسبب التدفقات في ميناء البصرة في إعاقة بسبب تدهور خطين بحريين يغذيان الأرصفة البحرية من المحطة، وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن انتفاخات ظهرت في نهاية هذه الخطوط في الأشهر الأخيرة، وتخشى أن تنفجر وتتسبب في تسرب نفطي كبير إلى الخليج.

وقد أجبر ذلك شركة نفط البصرة على خفض معدلات ضخ الأرصفة بنسبة تزيد عن 25٪ ، إلى حوالي 54000 برميل / ساعة من المستويات السابقة التي بلغت 70.000 برميل / ساعة.

لقد تم انشاء الخطوط البحرية في أواخر السبعينيات وكان من المقرر استبدالها منذ عقود، الا انه لم يتم تنفيذه أبدًا بسبب مشاكل التمويل والاضطرابات السياسية والتأخيرات الأخرى.

يهدف المسؤولون العراقيون إلى زيادة الطاقة التصديرية الجنوبية إلى 3.35 ملايين برميل في اليوم بحلول سبتمبر/ ايلول، حسبما صرح نائب مدير شركة تسويق النفط الحكومية سومو.

وقال علي الشطاري "في الوقت الحالي ، هذا ما نعتقد أنه يمكننا تحقيقه ، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القيود المفروضة على القدرة التصديرية ، ولكن أيضًا أنشطة إعادة التأهيل التي قد تتسبب في توقفات في بعض الأحيان".

"قد يرتفع هذا العدد بالطبع ، لكنني متحفظ بعض الشيء حتى أرى خطط تطوير مرافق التصدير تمضي قدمًا."

وقال الشطاري إن من هذا الحجم تتوقع سومو أن يبلغ متوسط شحنات البصرة الثقيلة 1.1 مليون برميل يوميا في يوليو تموز والبصرة المتوسطة 2.2 مليون برميل يوميا.

وتمثل بيئة الأسعار المرتفعة الحالية فرصة للعراق لجمع التمويل اللازم لاستبدال خطوطه البحرية المتقادمة، والتي من المحتمل أن تستغرق حوالي عامين لإكمالها من توقيع العقد .

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