خطتها الزراعية تهدد سكانها.. زراعة واسط: خطر جديد قادم بسبب شح المياه

شفق نيوز / أعلنت مديرية زراعة واسط، اليوم الجمعة، أن الخطة الزراعية لهذا العام أقرت بـ70 ألف دونم فقط للمحافظة فيما تم منع محاصيل بسبب هذه الخطة، فيما بينت أن 70% من أهالي المحافظة يعملون في قطاع الزراعة،

وقال مدير زراعة واسط أركان مريوش في حديث لوكالة شفق نيوز ان "شح المياه أثر بشكل كبير على واقع الزراعة حيث زادت التحديات التي تهدد القطاع الزراعي في محافظة واسط".

وأضاف مريوش أن "المحافظة رفعت المؤشرات للجان المختصة بالمحاصيل التي تزرع في الصيف وهي الذرة الصفراء والبيضاء والشلب، إلا أن الخطة التي تم إقرارها حددت زراعة 70 ألف دونم فقط، فيما تم منع زراعة محصول الذرة الصفراء والبيضاء والشلب والاكتفاء فقط بالخضروات البستانية".

وتابع مدير زراعة واسط ان "المحافظة تمتلك مشاريع للثروة الحيوانية والتي تمثل 30 بالمائة من منتوج البلد لذا فإن هناك حاجة لزراعة الحبوب"، مبيناً أن "منع زراعتها أثر سلباً وتسبب أيضاً بزيادة ارتفاع اسعار الأعلاف الحيوانية مما يهدد أغلب مشاريع المحافظة الحيوانية بالتوقف".

وأوضح مريوش أن "إحصاءات أخيرة بينت ان 70 في المائة من أهالي المحافظة يعملون في قطاع الزراعة مما يشكل تهديداً آخر للمحافظة بسبب اعتمادهم على هذا القطاع فقط"، مطالباً الحكومة بـ"توفير حلول لهذا التهديد واتخاذ قرارات جادة بحل الازمة".