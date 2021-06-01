خطة امريكية لإنهاء حرق الغاز المصاحب وإنشاء أكبر محطة كهربائية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة "جنرال الكتريك" الامريكية، يوم الثلاثاء، اعدادها خطة لانهاء ظاهرة احتراق الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط في العراق، فيما تعتزم إنشاء محطتين كهربائيتين احداهما تعد الاكبر في البلاد لإضافة نحو 2200 ميغاواط الى الشبكة.

وقال المدير التنفيذي للشركة في العراق رشيد الجنابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات الشركة وصلت الى الخطوات الاخيرة لانجاز محطة الزبير والتي ستضيف 700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، فضلاً عن ان العمل مايزال جارياً في توسعة محطة بسماية الكهربائية الاكبر في العراق لادخال 1500 ميغاواط اضافية لتصل الى 4500 ميغاواط.

وأضاف أن "الشركة لديها خطة لانهاء ظاهرة حرق الغاز من خلال تنصيب الوحدات المتنقلة TM2500 بشكل سريع في الحقول النفطية للافادة من الغاز المصاحب لانتاج الطاقة الكهربائية وبفتره لا تتجاوز عدة شهور لانتاج مئات الوحدات بالميغاواط والتي تحتاجها الشبكة الوطنية بشكل كبير".

وبين أن "شركة (جي اي) على استعداد تام لدعم العراق في توفير التمويل اللازم لبناء المشاريع الاستراتيجية لتغطية حاجته من موارد الطاقة الكهربائية، كما تعتمد قدراتها التمويلية على الخبرات العالمية وعلى العلاقات الرصينة مع وكالات تأمين الصادرات في دول عدة حول العالم، وكذلك مع كبرى المؤسسات المالية،" مؤكداً "قيامها وبالتعاون مع وزارة المالية العراقية بتأمين تمويل عدة مشاريع مهمة في قطاع الطاقة بقيمة تصل الى اكثر من ملياري دولار أمريكي".

وأكد الجنابي أن "الشركة تعمل أيضاً على دعم الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء لفتح الاختناقات وايصال الكهرباء المنتجة الى المدن والمحافظات العراقية حيث انجزت جي اي اربعة محطات تحويلية اثنان منهما في بغداد واثنان في كربلاء".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.