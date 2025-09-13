خسائر مستمرة لخام البصرة للأسبوع الثاني على التوالي

شفق نيوز- بغداد

أغلق خاما البصرة "الثقيل والمتوسط" على خسائر، للاسبوع الثاني على التوالي، مع انخفاض ملحوظ في أسعار النفط العالمية.

ووفق بيانات السوق، أغلق خام البصرة الثقيل يوم أمس الجمعة عند 63.74 دولارا للبرميل، مسجلاً انخفاضاً قدره 1.76 دولار، و خسارة أسبوعية بلغت 1.07 دولار أو ما يعادل 1.65%.

في حين أغلق خام البصرة المتوسط عند 66.84 دولارا للبرميل، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بلغ 3.27 دولارات أو ما يعادل 2.01%.

وفي المقابل، سجل خام برنت مكاسب أسبوعية قدرها 1.32 دولار أو ما يعادل 2.01%، بينما ارتفع الخام الأمريكي 71 سنتاً بما يعادل 1.15%.