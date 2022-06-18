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خسائر سعرية لخام البصرة وكبيرة لبرنت والامريكي في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-18T06:34:36+0000
خسائر سعرية لخام البصرة وكبيرة لبرنت والامريكي في اسبوع

شفق نيوز/ تكبدت بورصات النفط العالمية خسائر اسبوعية كبيرة، عند الاغلاق في اخر جلسة لها يوم امس الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بمقدار0.75 سنتاً ليصل الى 109.30 دولارات، وسجل خسائر اسبوعية بلغت 4.65 دولارات، ما يعادل 4.08%..

واغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض بمقدار 6.69 دولارات ليصل الى 113.12 دولاراً، وسجل خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 7.29 دولارات بما يعادل 8.89 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بمقدار 8.03 دولارات ليصل الى 109.56 دولارات للبرميل وسجل خسائر اسبوعية كبيرة أيضاً بلغت 11.11 دولاراً او ما يعادل 9.21% ..

وانخفضت اسعار النفط خلال اليومين الماضيين وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويخفض الطلب على الطاقة.

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