خسائر سعرية كبيرة لخام البصرة

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على خسائر أسبوعية، عند الإغلاق بالرغم من ارتفاعها في آخر جلسة لها يوم الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار4.45 دولارات ليصل إلى 95.59، الا انه سجل خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 11.63 دولارا، ما يعادل 10.91%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 2.37 دولارات ليصل الى 107.02 دولارات، الا انه سجل خسائر اسبوعية بلغت 1.81 دولار او ما يعادل 1.66 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 2.06 دولار ليصل الى 104.79 دولارات للبرميل الا انه سجل خسائر اسبوعية ايضا بلغت 60 سنتا او ما يعادل 0.57% .

وانخفضت اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي وسط مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي وخاصة في أوروبا وتباطؤ نمو الاقتصاد في الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم.