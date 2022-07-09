سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خسائر سعرية كبيرة لخام البصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-09T07:12:54+0000
خسائر سعرية كبيرة لخام البصرة

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على خسائر أسبوعية، عند الإغلاق بالرغم من ارتفاعها في آخر جلسة لها يوم الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار4.45 دولارات ليصل إلى 95.59، الا انه سجل خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 11.63 دولارا، ما يعادل 10.91%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 2.37 دولارات ليصل الى 107.02 دولارات، الا انه سجل خسائر اسبوعية بلغت 1.81 دولار او ما يعادل 1.66 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 2.06 دولار ليصل الى 104.79 دولارات للبرميل الا انه سجل خسائر اسبوعية ايضا بلغت 60 سنتا او ما يعادل 0.57% .

وانخفضت اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي وسط مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي وخاصة في أوروبا وتباطؤ نمو الاقتصاد في الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم.

related

خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

Date: 2021-08-03 08:09:48
خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

خام البصرة يرتفع ويسجل أكثر من 106 دولارات للبرميل

Date: 2022-06-29 11:12:40
خام البصرة يرتفع ويسجل أكثر من 106 دولارات للبرميل

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-06-17 08:36:09
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

أسعار خام البصرة تتعدى 112 دولاراً

Date: 2022-06-09 06:22:40
أسعار خام البصرة تتعدى 112 دولاراً

خام البصرة يرتفع لأكثر من 5%

Date: 2021-08-24 08:38:39
خام البصرة يرتفع لأكثر من 5%

خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

Date: 2021-06-03 06:32:48
خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

Date: 2021-08-12 06:19:02
البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

Date: 2021-10-07 09:19:39
خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط