خسائر أسبوعية كبيرة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية كبيرة، بعد ان شهدت اسعار النفط العالمية سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 0.69 دولار ليصل الى 77.40 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 5.12 دولارا بما يعادل 6.6%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 0.69 دولار ليصل الى 75.15 دولارا، وسجل ايضا خسائر أسبوعية بلغت 6.05 دولارا او ما يعادل 7.96%".

وانخفضت أسعار النفط العالمي ‏بعد تسجيلها سابع خسارة أسبوعية على التوالي وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية في نحو 5 ‏سنوات – منذ عام 2018 – وذلك بفعل مخاوف زيادة المعروض.‏