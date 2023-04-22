خسائر أسبوعية كبيرة لخام البصرة بأكثر من 6%

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسارة اسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 6%، مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.63 دولار ليصل الى 79,96 دولارا، ويسجل خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 5.4 دولارات بما يعادل 6.56%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 1.63 دولار ليصل الى 80.51 دولارا، وسجل ايضا خسارة اسبوعية كبيرة ايضا بلغت 5.33 دولارات أو ما يعادل 6.21%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 56 سنتا ليصل الى 81.66 دولارا، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 4.65 دولارات او ما يعادل 5.39%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 50 سنتا ليصل الى 77.87 دولارا للبرميل، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 4.65 دولارات او ما يعادل 5.63% .

وشهدت أسعار النفط الخام تراجعا خلال الأسبوع الماضي مع ضعف بيانات اقتصادية أميركية وزيادة مخزونات الوقود الأميركية مما اثار مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.