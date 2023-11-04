خسائر أسبوعية كبيرة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية كبيرة بعد ان شهدت اسعار النفط تراجعا خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 0.31 دولار ليصل الى 82.96 دولارا، إلا أنه حقق خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 3.06 دولارات بما يعادل 3.1%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 0.31 دولار ليصل الى 86.11 دولارا، وسجل ايضا خسائر كبيرة أسبوعية بلغت 3.46 دولارات أو ما يعادل 3.09%".

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية مع تبدد ‏المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط .