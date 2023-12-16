خسائر أسبوعية طفيفة لخام البصرة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية طفيفة، بعد ان شهدت اسعار النفط العالمية مكاسب نهاية الاسبوع، بعد سابع خسارة على التوالي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 2.13 دولار ليصل الى 73.12 دولارا، وسجل خسائر اسبوعية بلغت 1.65 دولار بما يعادل 2.21%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 2.13 دولار ليصل الى 75.67 دولارا، وسجل ايضا خسائر اسبوعية بلغت 52 سنتا او ما يعادل 0.69%".

وارتفعت اسعار النفط العالمي أمس الجمعة، بنحو 3% لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بعد أن تم رفعهما بإعلان منتصف الأسبوع من الولايات المتحدة.